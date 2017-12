Inter, obiettivo difensore prioritario. Centrocampista sì, ma low cost

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ko a Zinho Vanheusden costringe l'Inter a correre ai ripari il prima possibile, tesserando un difensore centrale che possa dare il cambio, seppur raramente, alla coppia titolare. E' senza dubbio questa la priorità per il mercato nerazzurro in vista della riapertura delle trattative di gennaio. Al momento l'ipotesi più forte sembra quella legata ad Alessandro Bastoni, talento classe 1999 già "prenotato" dall'Atalanta, ma per il futuro. Il vantaggio relativo ad arrivo di questo tipo è ovviamente la possibilità di far giocare senza problemi ancora Miranda-Skriniar da titolari senza alcuna pressione, pur avendo Ranocchia e lo stesso bergamasco pronti al subentro nell'emergenza. E il centrocampista? Pur dovendo alternare giocatori come Brozovic, Joao Mario e Gagliardini, un'ulteriore alternativa potrebbe anche arrivare. Non un titolare fisso bensì un giocatore low cost, magari dalla Cina, dove Suning ha un Ramires "parcheggiato" che potrebbe far comodo a Spalletti con la sua esperienza europea. Facile pensare ad un innesto solo di addio al portoghese, il meno soddisfatto della tanta panchina vissuta in questi primi diciotto mesi italiani.