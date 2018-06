Inter, obiettivo Zappacosta. Ma il Chelsea chiede 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova Inter prende sempre più forma. Il club nerazzurro è scatenato sul mercato e vuole consegnare a Luciano Spalletti una rosa già completa per l'inizio del ritiro. L'obiettivo principale, adesso, diventa il terzino destro: come riporta Premium Sport, Piero Ausilio guarda con attenzione in casa del Chelsea, dove gioca Davide Zappacosta, difensore apprezzato dal tecnico toscano e assistito da Alessandro Lucci. I londinesi, però, lo valutano 30 milioni: una cifra giudicata eccessiva dalla dirigenza interista.