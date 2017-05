Inter, occhi in Inghilterra: piace il giovane Garcia del Brighton

© foto di Federico De Luca

L'Inter guarda in Inghilterra per il futuro. Secondo Fcinternews.it i nerazzurri hanno messo gli occhi su Luis Garcia (17), centrocampista offensivo del Brighton di cui si parla un gran bene. Il calciatore, non ancora maggiorenne e che compirà 18 anni il prossimo 28 maggio, ha impressionato gli osservatori nerazzurri per le sue doti fisiche e tecniche, andrebbe a rinforzare la Primavera dei meneghini per prepararsi al meglio al grande salto. Per ora si tratta di un’idea. In Italia c’è da battere la concorrenza della Sampdoria che eventualmente potrebbe anche garantire un posto nella rosa della prima squadra al talento classe ’99. E in Spagna quella di Siviglia, Malaga e Valencia, sempre attente a monitorare potenziali campioni.