Loris Benito, terzino dello Young Boys, sta diventando una pedina ambita su mercato. Il giocatore, che andrà in scadenza a giugno, potrebbe anche finire all’Inter. Il portale FcInterNews.it rivela che il giocatore potrebbe interessare anche ad Ausilio: l'idea dei nerazzurri sarebbe infatti quella di mettere sotto contratto lo svizzero, per poi valutarne le capacità e decidere se tenerlo in rosa o girarlo in prestito a Parma, Sassuolo o Empoli.