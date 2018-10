Inter, occhi su Biraghi: esterno viola nato alla Pinetina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo l'interessamento estivo del Milan per Cristiano Biraghi, anche l'Inter nelle ultime settimane ha iniziato a interessarsi all'esterno della Fiorentina, prodotto proprio del vivaio nerazzurro. Il club interista guarda al giocatore viola in vista della prossima estate, anche perché per il momento Pioli se lo tiene stretto. Il giocatore rientrerebbe tra i giocatori provenienti dalle giovanili, motivo in più per alimentare l'interesse del club di Suning. E i rossoneri? Non stanno a guardare perché Biraghi continua a piacere anche a Casa Milan. Possibile dunque un derby estivo sempre con l'obbligo di fare i conti con la società di proprietà dei Della Valle.