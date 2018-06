Inter, offerti 45 milioni e Karamoh per Chiesa: no della Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter non molla la pista che porta a Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, l'ultima offerta fatta pervenire alla Fiorentina dalla dirigenza nerazzurra è di 40/45 milioni di euro di euro più il cartellino del giovane Yann Karamoh, valutato intorno ai 15. La cifra messa complessivamente sul piatto dalla Beneamata per il gioiello del viola si aggira dunque intorno ai 60 milioni di euro. Il club toscano ha tentennato, perché Pantaleo Corvino apprezza particolarmente il francese dell'Inter, salvo respingere l'offerta, conscio del fatto che potrebbero arrivarne di nuove e più corpose da qui in avanti. L'Inter resta in pressing per regalare Chiesa a Spalletti che lo ha espressamente richiesto.