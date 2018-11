Inter, offerto Salvio ma il profilo dell'argentino non interessa

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Parlando del mercato dell'Inter e dei giocatori in scadenza, La Gazzetta dello Sport sottolinea come ieri in sede si sia presentato l’agente di Eduardo Salvio, esterno offensivo argentino, a fine contratto con il Benfica. È stato offerto - si legge - ma il suo profilo non è in cima alle preferenze nerazzurre.