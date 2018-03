Inter, oggi Ausilio a Roma per visionare Bernard dello Shakthar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto mercato in casa Inter per Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il ds Piero Ausilio sarà stasera all'Olimpico di Roma per la gara tra i giallorossi e lo Shakhtar Donetsk. Nel mirino c'è Bernard, esterno sinistro in scadenza di contratto a giugno che ha pretendenti anche in Premier League.