© foto di Giacomo Iacobellis

Secondo quanto rivelato da FcInterNews.it, quest’oggi a pranzo Piero Ausilio ha incontrato, in un noto hotel meneghino, i vertici del Flamengo: ovviamente l'obiettivo dei brasiliani è Gabigol. La distanza tra domanda e offerta non è stata ancora del tutto colmata, ma le parti si sono comunque avvicinate: il club brasiliano è forte del fatto che Barbosa abbia deciso di proseguire la sua avventura in Patria. Nonostante la corte di diversi club inglesi - non di prima fascia - l’atleta vuole continuare a giocare nel Brasilerao.