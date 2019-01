© foto di PhotoViews

Continua la trattativa fra Inter e Arsenal per la cessione di Ivan Perisic e stando quanto si dice, in Inghilterra già oggi sono attesi nuovi contatti fra i due club per cercare un accordo: i Gunners hanno proposto un prestito a 5 milioni più 40 di riscatto, mentre l'Inter spinge per l'obbligo o in alternativa per un prestito così oneroso da rendere automatico il riscatto. Ma Emery vuole valutare il giocatore prima di impegnarsi a lungo a termine.