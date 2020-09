Inter, ora spazio alle uscite. Perisic, quotazioni in rialzo

vedi letture

Ora è tempo di uscite, e l’Inter ha intenzione di concludere al più presto le pratiche per poi concentrarsi sulla possibilità di completare la rosa a disposizione di Conte. La priorità sarà quella di risparmiare sull’ingaggio di Candreva, per il quale l’opzione più plausibile resta la Sampdoria, magari ricevendo anche un indennizzo per il costo del cartellino di poco superiore ai due milioni di euro. Al suo posto arriverà Darmian, utile alternativa sia sulle corsie esterne che come braccetto della difesa a tre. Esposito veleggia con forza verso la Spal, dove giocherà da protagonista la prossima stagione in cadetteria, mentre procedono a rilento le cessioni a titolo definitivo che potrebbero consentire di cullare il sogno di un altro grosso colpo in mediana. Il Cagliari ci prova con Nainggolan ma l’Inter lo valuta 15 milioni di euro, per Joao Mario nessuna offerta concreta a titolo definitivo così come per Vecino. Qualche spiraglio in più per Dalbert, apprezzato in Italia e sondato da club di Premier ma senza proposte che consentano ai nerazzurri di procedere ad un incasso rilevante. Intanto, tra le soluzioni interne, prende piede quella legata a Perisic: il croato potrebbe avere più di una chance per ritagliarsi un ruolo da protagonista.