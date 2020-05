Inter, Oriali in Nazionale fino a Qatar 2022: Mancini ci prova

Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, ha chiesto a Lele Oriali di proseguire il lavoro con l'Italia e dunque di continuare col doppio incarico almeno fino al termine del Mondiale in Qatar nel 2022. Inizialmente il suo ruolo doveva venire meno al termine dell'Europeo, ma con lo slittamento a causa della pandemia tutto è stato rinviato di un anno, con il ct che gli ha proposto di prolungare di un'altra stagione per arrivare insieme alla Coppa del Mondo. I nerazzurri verosimilmente non si opporrebbero e a questo punto dovrà essere lo stesso Oriali a dare una risposta definitiva, valutando con attenzione anche il grande dispendio di energie che provocherebbe restare in campo per i prossimi due anni senza interruzioni. A riportarlo è Tuttosport.