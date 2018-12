Inter, osservatori in Germania per Neuhaus del 'Gladbach

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un osservatore dell'Inter sarà presente questa sera in Germania per assistere dal vivo alla partita tra Borussia Monchengladbach e Norimberga per osservare da vicino il giovane centrocampista Florian Neuhaus. Il giocatore è una delle colonne della Nazionale tedesca U21 e ha già disputato 17 partite in stagione con il 'Gladbach. Un profilo seguito in vista di giugno e che si aggiunge a quelli di Barella, Tonali e Nandez.