Inter, osservatori in Montenegro per Tousart: servono 25 milioni

© foto di Federico Gaetano

Alcuni osservatori nerazzurri saranno inviati in Montenegro per assistere alla sfida di domani tra i giovani dell'U21 di casa e i pari età della Francia. L'Inter segue con attenzione Lucas Tousart, considerato uno degli astri nascenti del calcio Transalpino, con il Lione che però non accetterà di sedersi a trattare per proposte inferiori ai 25 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.