Passare il turno in Champions è fondamentale per l'Inter. Non solo per il raggiungimento degli ottavi di finale che darebbe ulteriore lustro alla società ma anche e soprattutto per i 15 milioni in più che potrebbero essere investiti sul mercato di gennaio, per consegnare ad Antonio Conte nuovi giocatori per poter lottare ancora di più per lo Scudetto in campionato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.