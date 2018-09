Inter-Parma, male ieri il VAR: Manganiello si è fidato troppo di Rocchi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Come si legge all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non è stata una giornata felicissima neanche per il VAR quella di ieri a San Siro. L'errore più clamoroso della direzione dell'arbitro Manganiello sta nel non aver rivisto il tocco di mano di Dimarco, poi autore del gol-vittoria, sulla linea di porta su tiro di Perisic. L'errore sta nell'essersi fidato di Rocchi, al VAR, che non gli ha detto di andare a rivedere l'azione. Proteste anche sulla rete di Dimarco, dato che sul mancino ad effetto sembra esserci un compagno posizionato in fuorigioco lungo la traiettoria ad ostacolare la visione di Handanovic.