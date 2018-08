Inter, parola al campo dopo un mercato da protagonista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un mercato soddisfacente, che ha colmato in modo intelligente le più grosse lacune della rosa, in casa Inter è tempo di fare sul serio. La formazione nerazzurra questa sera sarà di scena sul campo del Sassuolo per la prima gara del campionato di Serie A 2018/2019. C’è grandissima attesa per vedere in campo la seconda creatura di Luciano Spalletti. Dopo la rincorsa Champions della passata stagione, conclusasi positivamente con la straordinaria vittoria sul campo della Lazio, quest’anno la compagine meneghina sarà chiamata quantomeno a confermarsi. E magari ad alzare un pochino l’asticella.

Gli addetti ai lavori sono tutti concordi: l’Inter è la rivale più accreditata a strappare alla Juventus lo scettro della Serie A che è saldamente nelle sue mani da sette anni. Piero Ausilio si è mosso al meglio delle sue possibilità, chiudendo il bilancio in pareggio e portando alla base giocarori del calibro di De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Keita, Lautaro Martinez, Vrsaljko e Politano. Il belga non sarà a disposizione per questa gara, tutti gli altri saranno invece pronti a dare il loro contributo fin da subito. È mancata la ciliegina sulla torta, Luka Modric, ma la squadra dovrà dimostrare di poter rendere al meglio anche così. Parola al campo.