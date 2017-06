Inter, Pastorello: "Conte era su Candreva a gennaio ma non si poteva"

© foto di Emiliano Crespi

L'agente Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Rai Sport direttamente dalla residenza della sua vacanza a Montecarlo: "Lemar mi piace moltissimo, e lo vedo adatto alla Serie A per dinamismo e polivalenza. Bakayoko interessa a tanti club inglesi, e Mbappé è la big star del campionato. Se non sbaglio l'Arsenal ha offerto 130 milioni. Ho avuto la fortuna di essere coinvolto nel passaggio di Conte al Chelsea. Quando vinci in Premier sei considerato il migliore: l'Inter lo voleva, ma alla fine ha fatto una grande scelta con Spalletti. Lui è l'allenatore per rilanciare il progetto Inter. Nel mercato invernale scorso c'era l'esigenza, per la partenza di Oscar, di intervenire per i Blues, che avevano individuato in Candreva una possibile soluzione, ma era appena arrivato all'Inter, e il progetto di Suning vede i migliori rimanere. Alla fine purtroppo poi non è stato possibile. Non so se resterà: non ho parlato con Ausilio e Sabatini, ma conoscendo il sistema di Spalletti penso sia una pedina perfetta. Su Meret stiamo parlando con Pozzo, con cui il rapporto è ottimo. Stiamo capendo quale sia il miglior da farsi, e se sia il caso di fare un trasferimento. Le offerte non mancano, e la situazione è in divenire".