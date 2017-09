Inter, pazza idea Zaccardo per il reparto arretrato

© foto di Federico De Luca

Pazza idea Zaccardo per l'Inter. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando al difensore svincolato dopo i mancati arrivi degli obiettivi Mangala e Mustafi. Soltanto un'idea, al momento, ma Cristian Zaccardo sogna il ritorno in Serie A ad alti livelli.