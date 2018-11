Inter, per arrivare a Martial c'è anche un'opzione di scorta

© foto di imago sportfotodienst

Ultime da La Gazzetta dello Sport sul mercato dell'Inter e su Anthony Martial, 22 anni, attaccante del Manchester United in scadenza di contratto. La società dei Glazer - si legge - vanta un diritto unilaterale di prolungamento di contratto che può esercitare in qualsiasi momento. È vero che ciò sinora non è accaduto e che formalmente dal primo gennaio il francese potrà liberamente accordarsi con chi meglio ritiene. Ma è presto per cantar vittoria, visto che negli ultimi tempi Mou ha ripreso ad utilizzare con costanza. Quindi è tutto da dimostrare che il nazionale di Deschamps si liberi a costo zero. Eppure esiste un’opzione di scorta: se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Perisic l’Inter potrebbe anche pensare di corteggiare Martial, anche se ancora sotto contratto con lo United. In una condizione simile è anche Matteo Darmian (lo United può rinnovare), altro vecchio pallino nerazzurro.