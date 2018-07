Inter, per Icardi clausola scaduta: arriva il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Mauro Icardi non si parla più di cessione, ma solo di rinnovo contrattuale: i club esteri non hanno investito i 110 milioni fissati nella sua clausola, peraltro scaduta. Dovrebbe arrivare a giorni il nuovo accordo fino al 2023, col capitano nerazzurro che andrà a percepire tra i 5 e i 6 milioni all'anno più bonus, stando alla Gazzetta dello Sport di oggi.