Inter, per il centrocampo salgono le quotazioni di Tolisso

Inter già al lavoro per rinforzare la squadra, in attesa di una schiarita su quello che sarà il discorso allenatore. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport a centrocampo salgono le quotazioni di Corentin Tolisso, obiettivo già da tempo della Jvuentus: costo 40 milioni. Attenzione a Grzegorz Krychowiak, pagato la scorsa estate 33 milioni dal Paris Saint-Germain e quasi mai impiegato. La carta per arrivare al polacco potrebbe essere Geoffrey Kondogbia.