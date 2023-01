Inter, per l'addio di Skriniar chiesti 20 milioni al PSG. Ora però Galtier vuole un attaccante

L'addio di Milan Skriniar all'Inter è ormai certo, da decidere restano solo i tempi con cui avverrà. E dopo le dure parole dell'agente, non è detto che lo slovacco termini la stagione in nerazzurro: il club, dopo aver rinunciato ai 50 milioni estivi, ora ne chiede almeno 20 per cedere lo slovacco a sei mesi dalla scadenza. Una cifra considerata fuori mercato dal PSG, che ha in mano l'accordo con il giocatore in vista di giugno, il quale preferisce attendere la fine della stagione e ottenere il difensore a zero euro. Stando a gazzetta.it, la priorità dei parigini al momento è invece l'attaccante che possa sostituire Sarabia, ceduto qualche giorno fa al Wolverhampton.