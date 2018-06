Inter, per Nainggolan contratto record: 5 milioni di euro per 5 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter fa sul serio per regalare a Luciano Spalletti il centrocampista Radja Nainggolan della Roma. Secondo Sportmediaset il club nerazzurro per il belga avrebbe pronto un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro netti a stagione. Cifre da record per convincere il Ninja a sposare la causa nerazzurra e lasciare Roma dopo quattro stagioni.