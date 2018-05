Inter, per Puscas interessamenti dalla Serie A e dall'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione personale di George Puscas, attaccante classe 1996, è stata più che positiva: non stante le retrocessioni, tra Benevento e Novara il rumeno ha messo insieme 10 gol in 31 partite. Puscas è legato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2020: le offerte e le richieste, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, non mancano e, tra serie A e serie B, c’è più di qualche rumours (Crotone, Cagliari, Bologna, Palermo), ma non si escludono anche interessamenti dall’estero (a gennaio scorso si era fatto avanti il Valladolid). Da escludere, invece - si legge - un interesse del Parma, interessati ad altri profili dopo la promozione in A.