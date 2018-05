Inter, per Rafinha nessun obbligo di riscatto in caso di Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, all'interno dell'accordo tra Inter e Barcellona per Rafinha non sarebbe previsto nessun obbligo di riscatto in caso di approdo in Champions League, almeno non per iscritto. Infatti questo tipo di accordo sarebbe stato stipulato solo sulla parola, con i nerazzurri che in realtà adesso tenteranno di rinnovare il prestito puntando sulla forte volontà del giocatore di restare agli ordini di Spalletti. Il giocatore, tramite il padre-agente Mazinho, ha già comunicato al Barça la volontà di restare a Milano.