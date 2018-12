Inter, Perez arrabbiato con gli agenti di Modric: assalto in estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luka Modric resta un obiettivo dell'Inter e in estate i nerazzurri potrebbero tornare all'attacco. Il contratto del croato, che attraverso i social ammicca ai suoi connazionali che vestono la maglia del club meneghino, scadrà nel 2020 e in casa Real non si parla di rinnovo, anche perché Florentino Perez è imbufalito con gli agenti del calciatore per i contatti con l'Inter della passata finestra di trasferimenti. Ecco perché a giugno la trattativa potrebbe decollare. A riportarlo è il Corriere della Sera.