Inter, Perisic blindato: via solo per oltre 70 milioni di euro

Antonio Conte per ripartire. Secondo Sport Mediaset, Elliott vuole rilanciare con forza il progetto Milan e per questo motivo dopo il CdA di sabato, che ridisegnerà l'organigramma del club, la nuova proprietà proverà a portare a Milanello Antonio Conte, manager fresco di divorzio...

Sport Mediaset - Milan, Elliott vuole ripartire con Conte in panchina

Udinese, Barak: "Mi piace come lavora Velazquez. Mi sento trequartista"

Inter, tutto su Vrsaljko: Darmian e Zappacosta non convincono

Fiorentina, West Ham e Liverpool non mollano Pjaca

Inter, Bakayoko ceduto in prestito al San Gallo

Juventus, City e Barcellona non mollano Pjanic: Guardiola fa sul serio

Un mese alla fine del mercato: Bonucci in bilico tra Milan e big europee

Torino, Ljajic potrebbe partire: per Mazzarri non è fondamentale

Atletico, accordo totale per Nikola Kalinic. Atteso pure Gelson Martins

Torino-Niang, per ora solo sondaggi da tre club europei

Fiorentina, Hancko: "Qui per migliorare e crescere al meglio"

Chelsea-Juventus, summit domani per Rugani

Il Manchester United strizza l'occhio a Ivan Perisic ma l'Inter non ha nessuna intenzione di cedere il croato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti punta infatti molto sull'esterno e soltanto un'offerta faraonica, da almeno 70 milioni di euro, potrebbe far vacillare i nerazzurri.

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

