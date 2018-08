Inter, Perisic non molla Modric: altro tag in nerazzurro su Instagram

Atalanta, Barrow: "Bergamo l'ideale per me.Voglio segnare 15 gol"

Roma, Di Francesco: "Nulla è deciso per lo scudetto, anche con CR7"

Napoli, De Laurentiis: "Non comprerò attaccanti. Lavoriamo sul portiere"

Parma, proposto El Yamiq per la difesa: è in uscita dal Genoa

SPAL, inserimento su Acquah: l'Empoli resta però in vantaggio

Parma, il Livorno su Di Cesare ma il giocatore non è convinto

Juventus, dall'Inghilterra: entro venerdì possibile offerta per Rabiot

Sassuolo, Frattesi vicino al Perugia: affare in dirittura d'arrivo

SPAL, vicino il ritorno di Bonifazi in prestito dal Torino

Pres. Villarreal: "Castillejo? Speriamo di risolvere tutto in poco tempo"

Peccenini: "Schick può far fare il salto di qualità alla Roma"

Nel 2018 gli indizi di mercato si cercano anche sui social network, è normale che sia così. Soprattutto se si parla di un colpaccio come lo sarebbe Luka Modric per l'Inter. C'è un suo connazionale, Ivan Perisic , che crede ancora a questo sogno. E su Instagram lo tagga sotto ad una foto scherzosa che ritrae un vecchio e finto Modric pronto a firmare con i nerazzurri. E proprio con le emoticon nerazzurre l'ex Wolfsburg tagga l'attuale centrocampista del Real Madrid. Un nuovo messaggio, insomma, dopo quello di qualche giorno fa. Perisic accoglierebbe ben volentieri l'ex Tottenham a Milano.

