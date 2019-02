© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Perisic ora ha un prezzo. Lo spiega Tuttosport che racconta come a gennaio l'Inter abbia chiesto 40 milioni di euro all'Arsenal per lasciarlo andare via, ma a luglio - quando sarà a bilancio per 8,2 milioni di euro - i nerazzurri potrebbero accontentarsi di 35.