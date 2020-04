Inter, Perisic più vicino al riscatto al Bayern dopo la conferma di Flick

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter e i suoi giocatori in prestito, che potrebbero portare nelle casse nerazzurre il tesoretto da reinvestire. Da valutare la posizione di Icardi, il cui riscatto da parte del Paris Saint-Germain si fa più complicato. Più semplice invece la situazione Perisic: il croato ha fatto fin qui bene al Bayern e le casse dei bavaresi nonostante la crisi sono floride: riscatto fissato a 25 milioni, cifra che puà essere trattata. La conferma di Flick, ufficiale, avvicina il giocatore in Baviera.

Potrebbe essere riscattato dal Cagliari Radja Nainggolan. Il belga potrebbe servire all'Inter per abbassare il prezzo della seconda rata da 25 milioni per Nicolò Barella. Joao Mario fin qui sta facendo bene alla Lokomotiv Mosca (prezzo 18 milioni) mentre è da valutare Valentino Lazaro, valutazione 23-24 milioni, che ha avito poco tempo per mettersi in mostra al Newcastle.