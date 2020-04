Inter, Perisic sempre più vicino alla permanenza al Bayern. Con sconto sui 20 milioni pattuiti

Secondo quanto rivelato da Fcinternews.it il Bayern Monaco starebbe continuando a lavorare con l'entourage di Ivan Perisic per trattenerlo in squadra anche nella prossima stagione. I bavaresi sono contenti delle prestazioni del croato, che dal suo canto è contento dell'avventura in Germania, ma vorrebbero uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti la scorsa estate con l'Inter in virtù della crisi generata dal Coronavirus. Uno sconto che il club nerazzurro potrebbe accettare mettendo comunque a bilancio una plusvalenza importante per il classe '89 che non sembra rientrare nei piani di Conte vista la sua difficile collocazione tattica nel 3-5-2 del tecnico.