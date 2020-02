vedi letture

Inter, Perisic si espone: vuole rimanere al Bayern Monaco. Ma i tedeschi temporeggiano

Tante le tematiche circa il futuro dell'attaccante Ivan Perisic.

Dopo l'infortunio alla caviglia, per prima cosa, il calciatore sta cercando di rientrare quanto prima in campo, per poter prendere parte a Euro 2020, ma sta anche pensando al da farsi circa la stagione agonistica 2020-2021. Come riferisce fcinternews.it, riprendendo la tv tedesca Sport1, il classe '89 avrebbe infatti già espresso il desiderio di rimanere al Bayern Monaco, dove è approdato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma i tedeschi non sembrano convinto dal trattenerlo anche per il prossimo anno.

Questo perché il Bayern ha in programma gli acquisti di Leroy Sané e Kai Havertz, per i quali è prevista una spesa di 200 milioni di euro, e oltre a loro anche l'ingaggio di un difensore centrale, con Dayot Upamecano dell'RB Lipsia in cima alla lista dei desideri. Valutato 60 milioni di euro, il difensore renderebbe difficoltoso l'investimenti di altri 20 milioni per il riscatto di Perisic.