Inter, Perisic vuole solo il Bayern: c'è già un'intesa di massima tra i due club

L'Inter ha un accordo con il Bayern Monaco per rimandare la trattativa per il riscatto di Ivan Perisic. Il diritto che avevano i bavaresi all'interno del primo accordo è scaduto a metà maggio, ma Marotta e Rummenigge hanno rimandato ogni discorso sapendo che il croato non vuole tornare a Milano o scegliere un altro club e che aspetta solo di poter definire il passaggio a titolo definitivo in Baviera. L'accordo per il rinnovo del contratto è già stato siglato e dunque è solo questione di tempo e poi l'intesa verrà raggiunta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.