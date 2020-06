Inter, piace Gabriel Jesus come sostituto di Lautaro Martinez. Il City chiede oltre 60 milioni

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News l'Inter sarebbe interessata a Gabriel Jesus per rimpiazzare Lautaro Martinez. Il giornale inglese sottolinea come la richiesta dei citizens sia di almeno 63 milioni di euro. 23 anni, Gabriel Jesus in questa stagione ha segnato 18 reti in 40 partite.