Inter, piace sempre Florenzi: la Roma vuole 30 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno di fiamma in casa Inter per Alessandro Florenzi, jolly della Roma. Come riportato da Sportmediaset, il club giallorosso valuta il calciatore 30 milioni di euro, cifra che l’Inter valuterebbe solo in caso di inserimento di una contropartita nell’affare (Dalbert?) o in caso di cessione di uno tra Ivan Perisic, Radja Nainggolan o magari Matias Vecino. Florenzi, in scadenza nel 2023, sarebbe disposto a cambiare aria visto che l'ultima stagione, con la vicenda del rinnovo e il dribbling di Totti in conferenza, sembra avere creato fratture con la tifoseria.