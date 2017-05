Inter, Pinamonti dopo il rinnovo: "È un giorno che non dimenticherò mai"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciotto anni e la firma sul contratto che lo lega all'Inter fino al 2021. Una giornata speciale per Andrea Pinamonti, attaccante che ha parlato a Inter Channel: "Una giornata indimenticabile, i 18 anni e la firma su un contratto che aspettavo da tanto tempo. È un giorno che non dimenticherò mai. Ho un cuore nerazzurro, sono un tifoso interista e firmare per questa squadra è una cosa incredibile. Posso dire di essere un giocatore dell'Inter ora e lo dico con orgoglio. Spero di aiutare la squadra a vincere tanti titoli per far tornare questo Club tra i più importanti in Europa, come merita", le sue parole.