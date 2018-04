Inter, plusvalenza cercasi: da Brozovic a Kondogbia, le possibili cessioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Plusvalenza cercasi. L'Inter non ha il disperato bisogno di chiudere il bilancio con un attivo così cospicuo come l'anno scorso, ma sta cercando comunque un buon tesoretto da cui ripartire per il futuro e finanziare i nuovi acquisti, che si chiamino Barella, Strootman o Torreira. Fa il punto Tuttosport: il vero affare, dal punto di vista economico, sarebbe cedere Marcelo Brozovic, iscritto a bilancio per circa 3,3 milioni di euro. Il croato è diventato però essenziale per Spalletti e quindi potrebbe rimanere. Occhio a Pinamonti: a gennaio era vicinissimo al Sassuolo per 10 milioni. Dal riscatto di Kondogbia a Valencia potrebbe arrivare un +6 milioni a livello di bilancio, la cessione definitiva di Nagatomo al Galatasaray potrebbe fruttarne 3-4 (sempre di plusvalenza, il francese costerebbe 25 milioni agli spagnoli, il giapponese 4-5 ai turchi). Occhio alle altre uscite: Eder, Santon, Candreva, ma anche i vari Radu, Di Gennaro, Biabiany, Puscas. Tutti più o meno richiesti, tutti utili alla causa di un Inter che vuole ripartire.