Inter, Politano: "Derby? Non vedo l'ora, sono emozionatissimo"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso i microfoni di InterTV, l'attaccante nerazzurro Matteo Politano ha parlato in vista del prossimo incontro di campionato che vedrà la Beneamata giocare sul manto erboso di San Siro al cospetto del Milan.

In quale modo si prepara una sfida così?

"Come tutte le altre: è una partita sempre da tre punti, poi stiamo parlando di un derby per cui è normale che ci teniamo a fare bene".

Sarà il tuo primo match contro il Milan in maglia nerazzurra.

"Sono emozionatissimo, non vedo l'ora che arrivi domenica. Si respira aria di derby: sono orgoglioso, non vedo l'ora di scendere in campo".

Che gara ti aspetti?

"Veniamo da un buon periodo, così come il Milan. Sarà una partita equilibrata, ma come in tutti i derby non c'è una favorita".

Milan, Barcellona e Lazio: tre partite in una settimana. E che partite...

"Vero, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara. Al momento siamo concentrati solo sul derby".

Vuoi fare un appello al popolo nerazzurro?

"I nostri tifosi sono eccezionali: riempiono sempre lo stadio, per noi è un orgoglio scendere in campo davanti a tutta questa gente. Vanno ringraziati, domenica speriamo di renderli orgogliosi".