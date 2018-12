Inter, Politano: "Era troppo importante tornare a vincere"

© foto di PHOTOVIEWS

Matteo Politano ha commentato via Instagram la vittoria casalinga (1-0) inflitta dalla sua Inter ai danni dell'Udinese in campionato. L'esterno d'attacco classe '93, attraverso il proprio account ufficiale, ha postato una foto che lo vede esultare con il match-winner Mauro Icardi in seguito alla trasformazione del capitano nerazzurro dagli undici metri. Il tutto accompagnato da una didascalia, che recita: "Oggi era troppo importante tornare a vincere", si legge.