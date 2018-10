Inter, Politano: "Non vedo l'ora di arrivare al derby. Non ci sono favoriti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport in vista del derby contro il Milan: "Non vedo l'ora di arrivare a domenica. Me ne stanno parlando tutti di questo grandissimo derby, si avverte il calore dei tifosi in città. Siamo in un buon momento e partiamo da 50 e 50. Non ci sono favoriti. Dovremo scendere in campo concentrati. Il primo gol e l'esordio in Champions mi hanno reso orgoglioso di essere un giocatore dell'Inter".