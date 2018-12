© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno nerazzurro Matteo Politano parla anche ai microfoni di UEFA.com dopo il pareggio con il PSV e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Fa tanto male. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che il PSV sarebbe venuto qui a fare la partita, com'è stato. Siamo delusi soprattutto per i nostri tifosi che anche oggi ci hanno dato una spinta importante. Il calcio è questo, ci sono partite che domini e non vinci mentre in altre giochi male e vinci".