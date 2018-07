Inter, Politano: "Qui è tutto bello, ci metto poco ad arrivare al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Sassuolo all'Inter, ecco il salto per Matteo Politano, già da tempo nel mirino delle big. L'ormai ex Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTV: "Sta andando molto bene, il mister ci fa allenare molto ma è giusto faticare perché te lo ritrovi durante l'anno. Il mister - riporta FcInterNews - ci fa lavorare tanto, soprattutto con il pallone facendoci provare soluzioni tattiche. Io sono stato accolto benissimo da tutti e sono contenti di questi primi giorni".

I tifosi ti stanno sostenendo a distanza, fremi per vederli da vicino?

"Ho tanta voglia di andare in campo, i tifosi mi scrivono continuamente e non vedo l'ora di gioire insieme a loro".

Qualcosa ti ha stupito piacevolmente in questi primi giorni?

"Un po' tutto, come mi hanno accolto, il tipo di lavoro, le strutture... Qui è tutto bello e ci sono i presupposti per far bene".

Quanto ci metti per arrivare al 100%?

"Essendo brevilineo durante il precampionato entro facilmente in forma, magari soffro in inverno con i campi pesanti, ora mi sento bene fisicamente e mentalmente e non vedo l'ora di giocare".