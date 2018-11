Inter, Politano: "Siamo stati capaci di far paura persino al Barcellona"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'esterno nerazzurro Matteo Politano comincia la sua analisi di Inter-Barcellona (1-1) a partire da una palla gol capitata proprio sui suoi piedi: "Ho voluto girarla anziché metterla dritta - ha dichiarato a Inter Tv -, cerco spesso di allargarmi per puntare l'avversario palla al piede, di fronte avevamo una difesa forte ma li abbiamo anche messi in difficoltà. Siamo contenti perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che può far paura persino al Barcellona. In questo momento loro sono fortissimi, ma in casa abbiamo un pubblico spettacolare che può darci una mano. Li abbiamo messi in difficoltà con due-tre palle gol, dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto ad alti livelli con grande pressing e buon possesso palla. Quando esci con tutta questa gente che ti applaude è qualcosa di indescrivibile, ma anche la domenica i tifosi sono tanti e diamo sempre il massimo per farli felici. Il Barcellona ci faceva correre tanto, ha un palleggio importante, anche ripartire non era facile, Nel secondo tempo abbiamo preso le misure, eravamo più corte e riuscivamo a ripartire bene".