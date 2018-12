Inter, Politano: "Speriamo il Barça ci dia una mano, PSV pericoloso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, attaccante dell'Inter, ha parlato in vista della sfida al PSV Eindhoven di domani: "Serve un Inter che vince, ci teniamo a chiudere bene e che il Barcellona ci dia una mano. Fino ad ora ci è mancato qualcosa sotto porta, loro non avranno niente da perdere e verranno per fare la partita. Gol vittoria? Pago la cena a tutti, promesso".