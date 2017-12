Inter-Pordenone, le formazioni: Spalletti sorprende, Pinamonti dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La serata di gloria del Pordenone è arrivata. Questa sera i Ramarri saranno protagonisti al San Siro, nella sfida contro l'Inter che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Discreto turnover per Spalletti, che non rinuncia a Skriniar, Vecino e Gagliardini, ma lancia Pinamonti dal primo minuto. Il Pordenone, che peraltro in campionato (Serie C, girone A) ha goduto di un turno di riposo, schiera il miglior undici possibile.

Inter (4-2-3-1): Padelli; Nagatomo, Skriniar, Ranocchia, Dalbert; Vecino, Gagliardini; Cancelo, Eder, Karamoh; Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

Pordenone (4-3-2-1): Perilli; Formiconi, Stefani, Bassoli, Nunzella; Misuraca, Burrai, Lulli; Maza, Berrettoni; Magnaghi. Allenatore: Leonardo Colucci.