Inter, possibile assalto a Dembelé dopo la chiusura del mercato cinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Passato il termine di fine giugno per ripianare i conti in ottica fair play finanziario, l'Inter si potrà concentrare sugli acquisti richiesti da Spalletti. In cima alla lista, oltre al solito Nainggolan, c'è anche Moussa Dembelé del Tottenham. Il giocatore attende una proposta indecente dalla Cina, con il mercato del campionato asiatico che chiuderà però il prossimo 13 luglio. Se entro quella data, non sarà arrivata nessuna offerta super, allora il centrocampista cercherà un club ambizioso e che giochi la Champions. Proprio l'identikit che descrive alla perfezione la condizione del club interista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.