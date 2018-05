Inter, previsto a breve un incontro per il rinnovo di Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver conquistato l'agognata qualificazione in Champions League, in casa Inter la priorità è il rinnovo del capitano Mauro Icardi. L'attaccante argentino, secondo Sky Sport, si incontrerà a breve con la dirigenza per discutere il nuovo accordo, per porre fine alle voci di mercato. Chelsea e Real Madrid restano alla finestra.