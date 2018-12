© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta è arrivato ad Appiano Gentile per il primo contatto con il gruppo di Luciano Spalletti. Il nuovo ad sport del club nerazzurro, riferisce Sky Sport, è giunto alla Pinetina in compagnia di tutto lo stato maggiore di Corso Vittorio Emanuele, dal presidente Steven Zhang ad Alessandro Antonello, fino a Piero Ausilio e Giovanni Gardini, per la cena collettiva. Una presenza importante per mandare un messaggio alla squadra in vista della partita contro l'Udinese.