Inter, programmi di mercato a lunga scadenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

La corsa dell’Inter è ripresa in campionato ma procede spedita anche sulla lunga distanza del calciomercato in vista della prossima stagione. L’affare Lautaro Martinez, come anticipato da queste colonne, è ormai sulla bocca di tutti e rappresenta solo il primo nome di una campagna rafforzamenti che, con la qualificazione in Champions League, si preannuncia particolarmente interessante. Le fughe di De Vrij davanti ai microfoni che gli domandano del suo futuro a tinte nerazzurre sono compatibili con una situazione di classifica che per evidenti motivi, sconsiglia di comportarsi diversamente, ma non rinnegano un accordo di base che è stato reperito da tempo. Alla stessa maniera va sottolineata la proposta contrattuale avanzata all’altro svincolato illustre del nostro campionato, ovvero lo juventino Asamoah. Il ghanese dovrà sciogliere i suoi dubbi, legati anche al recente rilancio bianconero finalizzato ad una sua permanenza all’ombra della Mole.

Bernard è monitorato anche se le cifre richieste e quelle proposte ancora non collimano, e poi sarà tempo di valutazioni interne. La priorità è quella di blindare Mauro Icardi per evitare assalti impossibili da respingere, e poi quella di completare il riscatto di Joao Cancelo: il portoghese rappresenta un’eccellenza per il ruolo ed i 35 milioni da bonificare al Valencia sembrano una cifra congrua per le potenzialità del lusitano, specie in considerazione del presumibile riscatto di Kondogbia programmato dal club iberico. Infine Rafinha: le valutazioni sul brasiliano sono entusiastiche, ed il suo recente lancio definitivo tra i titolari dimostra la lungimiranza delle manovre invernali di Ausilio e Sabatini. Anche per questo, saranno decisive le valutazioni fisiche sulla tenuta dell’ex Barca per capire se procedere al riscatto sarà da considerarsi opzione fattibile o meno.